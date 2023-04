In Polen haben rund zehntausend Menschen für Johannes Paul II. demonstriert und den früheren Papst gegen Vertuschungsvorwürfe im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche verteidigt. "Wie ein ehrlicher Mann seine Kinder, seinen Vater und seine Mutter verteidigt, so verteidigt ganz Polen Johannes Paul II.", stand auf einem der Plakate bei der Demonstration am Sonntag in Warschau.