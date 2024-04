London: Entlaufene Pferde verursachen Chaos in Innenstadt

Die Szene wirkt wie aus einem Film, doch sie ist echt: Mehrere entlaufene Pferde sind am Morgen durch die Londoner Innenstadt galoppiert und haben dort Chaos verursacht. Vier Menschen an drei verschiedenen Orten wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt, wie der Londoner Rettungsdienst mitteilte. Auch die Tiere erlitten teils Verletzungen.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, handelte es sich um Pferde des britischen Militärs, die sich während einer Exerzierübung am Morgen im Stadtteil Belgravia losrissen, nachdem sie von Baustellenlärm erschreckt worden waren. Vier Reiter wurden dabei abgeworfen.

Geländewagen mit Blaulicht folgt Tieren

Mehrere der Pferde kollidierten mit Autos, als sie teils im vollen Lauf durch die Innenstadt jagten, wie aus der PA-Meldung hervorging. Unter anderem gingen dabei die Scheiben eines Doppeldecker-Busses zu Bruch. Fünf Pferde sollen zeitweise in der Stadt umhergeirrt sein. Sie legten dabei der BBC zufolge bis zu acht Kilometer an Strecke zurück.

Erwartet man in einer Innenstadt wohl eher nicht: Eines der Tiere galoppierte auf mehrere Menschen zu.

Augenzeuge: "Es war totales Chaos"

In den sozialen Medien kursierte ein Video, das einen Mann in ziviler Kleidung zeigte, der ein Pferd inmitten einer belebten Straße am Zaumzeug hielt, andere tätschelten das Tier. Im Hintergrund war ein Bus zu sehen, dessen Frontscheibe zu Bruch gegangen war.