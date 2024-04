Nabu: Jagd auf Waschbären nicht zielführend

Vor 90 Jahren wurden die ersten Waschbären in Deutschland ausgesetzt - inzwischen sind sie weit verbreitet. Aufgrund ihrer wachsenden Zahl werden sie aber nicht nur in Siedlungen als Problem angesehen, sondern bisweilen auch als Gefahr für die heimische Tierwelt.

Nabu: Jagd kann Bestände nicht regulieren

In den meisten Bundesländern unterliegen Waschbären dem Jagdrecht. Jäger dürfen sie erlegen oder im Siedlungsbereich in Fallen einfangen und töten. Der Nabu unterstreicht jedoch, dass der Schutz der Lebensräume seltener Arten im Vordergrund stehen sollte und nicht die Bejagung von Waschbären. Berthold Langenhorst vom Nabu Hessen erklärt:

Kassel nennt sich "Waschbärenhauptstadt Europas"

Vor allem in Kassel ist der Kleinbär heimisch. Der Landesjagdverband Hessen geht in besonders betroffenen Stadtteilen von mehr als 100 Tieren auf 100 Hektar aus. Normal sei eine geschätzte Dichte von sechs bis acht Tieren, etwa in einem natürlichen Lebensraum wie dem Müritz Nationalpark, sagt Verbandssprecher Markus Stifter. Genaue Zahlen oder seriöse Schätzungen zur Waschbären-Population liegen nach Angaben der Stadt Kassel aber nicht vor.

Ihr Bestand ist so hoch, dass Kassel sich als "Waschbärenhauptstadt Europas" bezeichnet. Einige Hausbesitzer klagen über unerwünschte Untermieter, die enorme Schäden anrichten: Die findigen Tiere nisten sich gern in Dachböden ein und hinterlassen ihre stinkende Notdurft.

Erste Aussetzung in Deutschland womöglich 1934

Die Einbürgerung der Kleinbären in Deutschland beginnt vermutlich am 12. April 1934 mit zwei am nordhessischen Edersee ausgesetzten Waschbären-Pärchen. Ein dort ansässiger Pelztierzüchter bot sie damals dem Forstamt Vöhl an, weil die Weltwirtschaftskrise die Pelztierzucht unrentabel gemacht hatte.