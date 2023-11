Invasive Arten: Problempflanzen im Garten | Terra-X-Kolumne

Unsere Büropflanze Pilea kommt aus China . Der Drachenbaum, gekauft als erste Pflanze, wuchs ursprünglich in Afrika. So sieht es in den meisten deutschen Wohnzimmern aus, selten eine heimische Pflanze in Sicht. Dieser Trend hat auch auf unsere Vorgärten übergegriffen. Dort werden Rhododendren aus Asien oder Kermesbeeren aus Nordamerika gepflanzt.