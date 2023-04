Was auf der kanarischen Insel praktiziert wird, ist das sogenannte "prescribed burning" - das kontrollierte Abbrennen von trockenen Ästen und Gebüsch am Waldboden. Eine Waldbrandprävention, die in Zeiten des Klimawandels schon länger in den USA, Australien und im südlichen Europa Standard bei der Feuerbekämpfung ist. Regelmäßig bietet die spanische "Pau Costa Foundation" internationalen Feuerwehren und Katastrophenschützern solche Feuerlöschübungen an.