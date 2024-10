Sonnenstürme: Chance auf Polarlichter über Deutschland

Wegen geomagnetischen Stürmen könnte das Naturphänomen in den kommenden Nächten über Deutschland zu bestaunen sein.

In der Nacht auf Samstag sowie auf Sonntag könnten über Deutschland farbenfrohe Polarlichter zu sehen sein. Sicher sei das aber noch nicht, sagte Sami Solanki, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.

Sami Solanki, Direktor für Sonnensystemforschung am Max-Planck-Institut

Es sei allerdings auch gut möglich, dass er unverrichteter Dinge wieder zurückkommen werde, so der Experte.

Sonnenstürme erwartet: Weltraumwetter muss mitspielen

Derzeit seien zwei koronale Massenauswürfe, also riesige Wolken aus Sonnenplasma, auf dem Weg zur Erde. "Wir wissen aber nicht, ob es einen direkten Treffer gibt oder einen Streifschuss", erklärte Solanki. Einer der Auswürfe werde in den frühen Morgenstunden des Samstags erwartet, der andere am Samstagabend.