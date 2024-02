Deutsch-französischer Mittler: Alfred Grosser ist tot

Als Antisemit wurde Grosser spätestens seit seinem 2009 erschienenen Buch "Von Auschwitz nach Jerusalem" beschimpft. In dem Werk erklärte er den Deutschen, warum sie kritischer mit Israel umgehen sollen. Für Grosser gab es keine Aufklärung ohne Kritik. Damals, als Frankreich in Algerien folterte und Dörfer zerstörte, habe er mit derselben Schärfe, mit der er heute Israel kritisiere, die Franzosen verurteilt, legte er seine Meinung dar. In einer Gedenkstunde zur Erinnerung an die NS-Pogromnacht bekräftigte er 2010 in der Frankfurter Paulskirche seine kritische Haltung zur Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten