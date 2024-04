Gefängnis: Polnischer Priester nach Sexparty verurteilt

Ein Gericht in Polen hat einen Priester wegen Sexual- und Drogendelikten zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem ein Mann bei einer Sexparty in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren hatte. Der Geistliche muss dem Geschädigten zudem umgerechnet 3.600 Euro Entschädigung zahlen, wie die Nachrichtenagentur PAP am Dienstag berichtete.