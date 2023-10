Nach einer angeblichen Sexparty von Priestern seiner Diözese ist in Polen ein Bischof zurückgetreten. Papst Franziskus nahm den Amtsverzicht des Bischofs von Sosnowiec (Sosnowitz) in Südpolen, Grzegorz Kaszak (59), an, wie das vatikanische Presseamt und die Papstbotschaft in Warschau (Dienstag) mitteilten. Einen Grund für den Rücktritt gab weder der Vatikan noch die katholische Kirche in Polen an.