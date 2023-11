Urteil gegen Ex-Nationalspieler Jerome Boateng aufgehoben

Fehler beim Verhalten von Richter entdeckt

Verteidigung von Boateng kritisiert Richter scharf

Darum geht es bei dem Boateng-Prozess

Rückblick: 2018 in einem Karibik-Urlaub soll ein Streit zwischen Boateng und seiner Ex-Partnerin aus dem Ruder gelaufen sein. Laut Anklage soll er ein Windlicht nach ihr geworfen haben - außerdem habe er sie an den Haaren gezogen, einen Biss in den Kopf getätigt, den Daumen ins Auge gedrückt, sie mit Blut bespuckt und ihr einen Faustschlag in die Niere versetzt.