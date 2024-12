Chilly Gonzales vs. Richard Wagner: "Verdammtes Monster"

Warum der kanadische Musiker Chilly Gonzales auf seinem neuen Album "Gonzo" dem Komponisten Richard Wagner den Krieg erklärt, verrät er im Interview. 12.12.2024 | 9:14 min

"F-U-C-K Richard Wagner", rappt Chilly Gonzales an diesem Abend in der Düsseldorfer Tonhalle. Der Konzertsaal: brechend voll. Gonzales trommelt, gestikuliert wild mit den Paukenschlägeln: "Was für ein verdammtes Monster", so der Text seines neuen Songs "F*ck Wagner", bei dem nur er und die Pauke im Scheinwerferlicht stehen: "Es ist, als würde man eine Armee antreten lassen. Wie auf Kriegsschiffen", sagt Gonzales im ZDF-Interview.

Ja, ich ziehe in den Krieg, nicht nur gegen Wagner. „ Chilly Gonzales

Gonzales für Trennung von Kunst und Künstler

Im Fall Wagner fordert er die Trennung von Kunst und Künstler. In seiner Wahlheimat Köln hat er vor einigen Monaten beantragt, die Richard-Wagner-Straße in Tina-Turner-Straße umzubenennen. Turner hatte neun Jahre in Köln gelebt. "Ich sage nicht einfach 'Fuck Wagner’. Ich möchte mit Tina Turner ein Zeichen setzen."

Es geht nicht darum, die Vergangenheit auszulöschen, sondern zu fragen: Wer wollen wir in Zukunft sein? „ Chilly Gonzales

Mit einer Online-Petition hat Gonzales bereits mehr als 15.000 Unterschriften gesammelt und mit einem Antrag bei der Stadt Köln auf Umbenennung der Richard-Wagner-Straße den zuständigen ehrenamtlichen Bezirksbürgermeister Andreas Hupke von den Grünen zum Handeln bewegt. Hupke will nun ein Expertenkolloquium einberufen, sieht aber in der Trennung von Kunst und Künstler einen "gordischen Knoten". Bei einer Straßenumbenennung müsse immer das gesamte Leben eines Menschen betrachtet werden, so Hupke.

Richard Wagner - Gonzales' Obsession?

Wagner selbst hat sich als Gesamtkunstwerk verstanden. Seine Hasstiraden waren eng mit seinen musikalischen Ambitionen verwoben. Mit seiner Hetzschrift "Das Judenthum in der Musik" griff er 1850 unter einem Pseudonym Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy und Giacomo Meyerbeer an, sprach ihnen als Juden künstlerische Tiefe ab und schürte mit einer Neuveröffentlichung 1869 unter seinem Klarnamen den Antisemitismus

Für Gonzales ist Wagner zur Obsession geworden - so scheint es. Die Gründe dafür sucht er in seiner eigenen Familiengeschichte. "Mit 16 Jahren ging ich mit meinem jüdischen Vater in Wagner-Opern. Ich fragte ihn: 'Wie kannst du diesen Mann, dieses Monster, mit seiner großartigen Musik in Einklang bringen?' Er sagte: 'Man muss die Kunst vom Künstler trennen.' - Diese Frage hat mich 35 Jahre lang beschäftigt."

Gonzales ist zurück beim Rap

Geboren 1972 als Jason Charles Beck in Montreal, Kanada, lernte Gonzales früh Klavier, studierte Komposition und zog 1998 nach Berlin. Dort schuf er für seine Kunst eine eigene Kunstfigur: Chilly Gonzales. Das Klavierspielende und rappende Musikgenie im Bademantel. 2012 begann er eine Psychoanalyse. Nahm überwiegend Piano-Alben auf. Auf seinem neuen Album ist der Rap zurück und er reflektiert seine Identitätskonflikte.

Während meiner zehnjährigen Psychoanalyse sind keine Worte gekommen, nur Melodien. Jetzt habe ich mir alles von der Seele geschrieben - auch den Song F*ck Wagner. „ Chilly Gonzales

Gonzales beschreibt sich selbst als "oppositionellen" Menschen, der Erwartungen bricht. So gibt er dem ZDF eine Piano-Masterclass - ausgerechnet zu Richard Wagner. Spielt das berühmte Vorspiel aus Wagners Oper Tristan und Isolde. So sehr er Wagner als Person verachtet, verehrt er ihn als Komponisten, der die Musikgeschichte revolutioniert hat. "Die klassische Musik wechselte traditionell zwischen Stabilität und Spannung. Wagner aber wählte Zwischenakkorde und hielt die Spannung, ohne sie aufzulösen. Das war Ambiguität pur." Dazu komme sein "fast mythisches Leben".

Ohne Wagner hätten wir nicht dieselbe Popkultur in der westlichen Welt. „ Chilly Gonzales

"Aber egal, was für ein Monster er war, das berühmte Vorspiel zu Tristan und Isolde zeigt, dass wir seine Musik nicht einfach wegwerfen können."

"Wenn ich Fuck Wagner sage, muss ich auch Fuck Chilly sagen. Wir sind alle Richard", rappt Gonzales an diesem Abend in Düsseldorf.

Mit Cancel Culture auf Kriegsfuß

Menschen einfach so abzuschreiben, sei nicht gesund, reflektiert er - doch genau das mache die sogenannte Cancel Culture. Und auch mit der stehe er auf Kriegsfuß.

Was bedeutet es, wenn ich Fuck Wagner sage? Bin ich nicht auch schuldig? „ Chilly Gonzales

"Wenn man jedem, der etwas Schlechtes getan hat, das Recht abspricht, Bücher zu schreiben, Filme zu machen oder Musik zu komponieren, dann hat man irgendwann keine Künstler mehr, denn Menschen sind unvollkommen. Mich selbst in Wagner zu erkennen, ist die ultimative Versöhnung. Am Ende geht es um genau das, was mein Vater immer gesagt hat - man muss die Kunst vom Künstler trennen."

Mit einem virtuosen Album "Gonzo" versöhnt sich Chilly Gonzales mit den Geistern seiner Vergangenheit. Der Song "F*ck Wagner": keine Kriegserklärung, sondern eine Liebeserklärung an die Kunst.

