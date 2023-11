Neue Biografie: Elon Musk - Wahnsinniger oder Weltenretter?

Biograf: Musk sucht das Drama

Musk unreif und gleichzeitig intellektuell ein Genie

Eine Episode, meint der Autor in einem Exklusiv-Interview fürs deutsche Fernsehen, beschreibt am besten, wie Musk tickt.

Es war Weihnachten nach der Übernahme der Social Media Plattform Twitter . Musk wollte die riesigen Server an einen anderen Ort bringen lassen und hörte, dass dies sechs Monate dauern würde. Er war gerade unterwegs und befahl seinem Piloten kurzerhand, umzukehren. Mit einigen Kumpels und mit Zangen bewaffnet, baute er persönlich die Server ab. Er zeigte einmal mehr, was möglich ist, wenn man es nur ausreichend will.

Taugt Elon Musk als Vorbild oder schreckt uns sein narzisstisches Gebaren eher ab? 16.03.2023 | 19:48 min

Musk will den Mars besiedeln

Und Musk habe eine Mission: Er will nicht weniger, als die Menschheit retten. Seine Elektroautos sind die Antwort auf den Klimawandel . Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX soll die Menschen ins All bringen, falls die Erde nicht zu retten ist.

Musk wollte auf Twitter eine neue Welt designen, erklärt Medienforscher Prof. Kettemann. Meinungsmanagement zu betreiben sei allerdings schwerer, als Menschen zum Mars zu schicken. 19.12.2022 | 16:58 min

Musk-Kritiker: Technologie ist Religion am nächsten

Für Scott Galloway, Professor für Marketing an der New York University und Musk-Kritiker, leidet Musk an einem Gotteskomplex. Und die Gesellschaft nehme dies nur zu gerne an.