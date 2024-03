Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Der Schauspieler Fritz Wepper ist gestorben. Er wurde 82 Jahre alt. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in den TV-Serien "Derrick" und "Um Himmels Willen".

Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Durch Serien wie "Um Himmels Willen" und "Zwei Brüder" wurde er zum TV-Star. 25.03.2024 | 2:32 min

Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb am Montag im Alter von 82 Jahren. Er sei friedlich eingeschlafen. Wepper hatte die vergangenen Tage in einem Hospiz in Oberbayern verbracht.

Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler ("Derrick") wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf hatte er sich nach Angaben seines Anwalts Norman Synek noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt.

Bekannt für Serienrolle "Derrick" und "Um Himmels Willen"

Fritz Wepper war umschwärmt und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis. Und er genoss das Jet-Set-Leben. "Fritzi hat Besitzerstolz, ist Sammler, Jäger und Fischer mit Leidenschaft. Auf Genuss zu verzichten, ist nicht Teil seiner DNA", charakterisierte der Schauspieler Bernd Herzsprung seinen guten Freund. Illuster auch die Reihe der Menschen, die Wepper kannte. Mit Iris Berben drehte er 1968 den Krimi "Der Mann mit dem Glasauge".

Über Jahrzehnte hatte Fritz Wepper das deutsche Fernsehpublikum unterhalten und mit Rollen wie der des Kriminalassistenten Harry Klein in der ZDF-Kultserie "Derrick" an der Seite von Horst Tappert für sich gewonnen. Zudem spielte er 20 Jahre lang die Rolle des Wolfgang Wöller, Bürgermeister von Kaltenthal, der sich in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" mit den Klosterschwestern des Städtchens einen beständigen Kleinkrieg lieferte.

Fritz Wepper als Harry Klein in "Derrick" Quelle: dpa

Wepper: Beliebt und vielfach ausgezeichnet

Er feierte mit Leopold Prinz von Bayern, tanzte mit Schwedens Königin Silvia und verstand sich mit der US-Schauspielerin Liza Minnelli, die er beim Dreh des Musicals "Cabaret" kennenlernte. Minnelli hatte einige Wochen zuvor ihrem guten Freund Genesungswünsche überbracht, als es schon schlecht um ihn stand:

Bitte betet für Fritz, dass er den Frieden und die Liebe bekommt, die er immer in so viele Leben gebracht hat, auch in meines. Fritz, ich liebe Dich, jetzt und immer, Liza. Liza Minnelli, US-Schauspielerin

Ende Oktober war bereits sein Bruder Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben . Fritz Wepper hatte ihn zur Schauspielerei gebracht. Gelegentlich waren beide auch gemeinsam vor der Kamera - etwa in der Komödie "Drei unter einer Decke".

Gesundheitlich angeschlagen

Wepper war ein Kämpfer - auch in gesundheitlicher Hinsicht. Er wurde am Herzen operiert und wehrte sich mit aller Macht gegen den Krebs. Immer wieder musste er sich im Krankenhaus behandeln lassen. Was er über sein eigenes Sterben dachte, verriet er 2021 in seiner Autobiografie "Ein ewiger Augenblick".

Dass ich irgendwann sterben werde, habe ich akzeptiert. Aber das Wie bereitet mir Sorgen. Niemand wünscht sich ein qualvolles Ende. Fritz Wepper

Für sein Ende hatte Wepper noch selbst Vorsorge getroffen, mit einem Testament und mit Wünschen für den Tag seiner Beisetzung im Familiengrab in München. "Beerdigt werden möchte ich in meinem schwarzen Kimono, den ich zum Meditieren trage", schrieb er in seinem Buch. Dazu wolle er ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen tragen, "beides Symbole des Loslassens".

Die Schauspieler und Brüder Elmar Wepper (l) und Fritz Wepper erhalten im Jahre 2019 bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises den Blauen Panther. Quelle: dpa