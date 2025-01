Abhörskandal: Prinz Harry einigt sich mit Boulevardpresse

Entschuldigung ist Teil der Einigung

Harry erhält "substanzielle Entschädigung"

Die Einigung in letzter Minute ist eine große Überraschung. Harry hatte angekündigt, stellvertretend für andere Betroffene das Verfahren durchzuziehen und die mutmaßlichen Machenschaften des Blattes ans Licht zu bringen. Er wollte dafür sogar selbst in den Zeugenstand treten. Das bleibt nun aus.

Doch Harry erhält eine "substanzielle Entschädigung", wie es in einer Erklärung des Verlags NGN (News Group Newspapers) hieß. Der Verlag entschuldigte sich zudem in einer Erklärung "umfassend und ohne Einschränkungen" für "ernsthafte Verletzungen seines Privatlebens, einschließlich illegaler Praktiken, die durch Privatdetektive angewandt wurden, die für die 'Sun' tätig waren."

Vorwürfe gegen "Sun" aus der Zeit von 1996 bis 2011

Prinz Harry wollte das Risiko eigentlich bewusst eingehen. Der Royal führt einen regelrechten Kreuzzug gegen die "tabloid press", wie die Boulevardpresse in Großbritannien genannt wird. Er will zeigen, dass die Methoden System hatten. Er sagte dazu in der Dokumentation "Tabloids on Trial" des britischen TV-Senders ITV: