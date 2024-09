Neues Album: Helene Fischer singt für Kinder

In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden.

Die 40-jährige Sängerin ist seit einigen Jahren selbst Mutter einer kleinen Tochter. Auch daraus sei die Idee entstanden, eine Sammlung an - bekannten - Kinderliedern zu veröffentlichen.

Helene Fischer will mehrere Kinderalben veröffentlichen

Außerdem gibt es ein Soundbuch und animierte Videos, in denen die Sängerin als jüngere 3D-Figur ihrer selbst in einer bunten Zauberwelt mit Freunden und Tieren zu sehen ist.

In den letzten Jahren habe ich privat natürlich sehr viel Kindermusik gehört und bin dabei irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte dem Ganzen meinen eigenen Stempel aufdrücken.

Dass es nun auch beruflich bei ihr erstmal um Kinder gehen soll, machte sie pünktlich am heutigen Weltkindertag öffentlich.

Sängerin wünscht sich tolerante Welt

Sorgen, die viele Eltern haben mit Blick auf die Zukunft der Kinder, teilt Fischer. "Die Welt steht vor vielen Herausforderungen, und es ist wichtig, dass wir aktiv daran arbeiten, unseren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ich wünsche mir, dass sie in einer offenen, toleranten und vielfältigen Welt aufwachsen, in der wir verantwortungsvoll mit der Umwelt und miteinander umgehen", so die 40-Jährige.