"Queen of the less": Mode-Ikone Jil Sander wird 80 Jahre alt

Mode-Ikone Jil Sander : "Queen of the less" wird 80 Jahre alt

von Carolina Pfau 27.11.2023 | 06:22 |

Jil Sander veränderte mit Minimalismus die Modewelt. Doch nicht nur die Entwürfe der "Queen of the less" waren der Zeit voraus. Nun feiert die Modemacherin ihren 80. Geburtstag.