Timberlake: Geldstrafe und Sozialstunden nach Alkoholfahrt

US-Sänger Justin Timberlake hat sich am Freitag schuldig bekannt, eingeschränkt fahrtüchtig Auto gefahren zu sein. Das Gericht in Sag Harbour im US-Staat New York verurteilte Timberlake nach Angaben der Nachrichtenagentur AP und dem TV-Sender CNN zu einer Geldstrafe von 500 Dollar und 25 Sozialstunden bei einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl. Der Sänger zeigte sich einsichtig und äußerte Reue für seine Fahrt unter Alkoholeinfluss im Juni.

Timberlake gesteht Fehler vor Gericht ein

Timberlake auf der Bühne: "Es war eine harte Woche"

Der 43-Jährige äußerte sich vor seinem Gerichtstermin nicht öffentlich zu der Festnahme, schien sie aber nur wenige Tage später bei einem Auftritt in Chicago zu erwähnen. "Es war eine harte Woche", sagte er dem Publikum während der Show am 21. Juni. "Aber ihr seid hier, und ich bin hier. Nichts kann diesen Moment jetzt noch ändern."

Timberlake ist seit Monaten auf Tournee, um sein neues Album zu präsentieren. In den kommenden Wochen kehrt er mit Konzerten in Newark, New Jersey und Brooklyn nach New York City zurück.