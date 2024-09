Swift glänzt bei den MTV Video Music Awards: Sieben Trophäen

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Swift nutzt VMA-Sieg, um an 9/11-Opfer zu erinnern

Zusammen mit Rapper und Sänger Post Malone durfte Swift auch den ersten Preis des Abends entgegennehmen, die Auszeichnung für die beste Kollaboration, die von Rapper Flavor Flav und Turnerin Jordan Chiles aus dem US-Olympiateam überreicht wurde. Swift nutzte ihre Dankesrede, um an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 zu erinnern.

"Ich habe gerade nachgedacht über das, was vor 23 Jahren passiert ist, über alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, und über alle, die wir verloren haben, und das ist das Wichtigste heute", sagte sie.

Und alles, was heute Abend passiert, fällt dahinter zurück.

Erst dann äußerte sie sich über die Zusammenarbeit mit Malone. Es gebe einen Grund, warum jeder im Musikgeschäft am liebsten mit ihm zusammenarbeite. Swift räumte weitere Preise ab, darunter in den Sparten Künstler des Jahres und Song des Sommers.

Trotz der Konzert-Absage ließen sich die Fans von Taylor Swift ihre Party nicht verderben. In ihren Outfits zogen sie in die Wiener Innenstadt und tanzten bis tief in die Nacht.

