Nackt im "Tatort: Reifezeugnis": Kinski gegen Ausstrahlung

Schauspielerin Nastassja Kinski will die Nacktszenen von ihr in der legendären "Tatort"-Folge "Reifezeugnis" aus dem Jahr 1977 verbieten lassen. Die heute 63-Jährige beauftragte den Rechtsanwalt Christian Schertz damit, dies durchzusetzen, wie das Magazin "Der Spiegel" am Dienstag berichtete.