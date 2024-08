Oasis-Comeback: Gallagher-Brüder gehen auf Tour

Plant Comeback: Britpopband Oasis Quelle: dpa

Selten gab es in der britischen Musikgeschichte eine Woche, die Auf- und Niedergang einer Band so stark widerspiegelt wie diese. Am Freitag ist es 30 Jahre her, dass Oasis mit "Definitely Maybe" ein Album herausbrachte, das ein ganzes Genre maßgeblich prägte - den Britpop. Und schon am Mittwoch ist es 15 Jahre her, dass Gitarrist Noel Gallagher im Streit mit Bruder Liam die Gruppe verließ.

In der Nacht zum Montag posteten die Brüder in sozialen Medien das Datum "27.08.24" und die Uhrzeit "8am". Und dann am Dienstagmorgen tatsächlich die große Ankündigung: Sie gehen 2025 auf Tour, schon diesen Samstag startet der Ticket-Vorverkauf.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nächsten Sommer wollen die Brüder wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Geplant sind Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. In Planung seien auch Konzerte außerhalb Europas, hieß es auf der Oasis-Internetseite

Zwei Genies, die sich ergänzen: Noel und Liam Gallagher

Oasis, das war feinster Gitarren-Pop, vor allem aber die beiden Gallaghers als Frontmänner. Selbstbewusste, teils überhebliche Sprüche, verwuschelte Haare, Sonnenbrillen. Zwei Genies, die sich ergänzen: Noel der begnadete Songwriter, Liam die markante Stimme.

Mitte der 90er waren die Jungs aus Manchester der angesagteste Musikexport aus dem Heimatland von Beatles, Stones und Co. Spätestens ihr Zweitling "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit den Mega-Hits "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" machte sie weltberühmt.

Rockmusiker Kurt Cobain war schon als Kind manisch depressiv. Vor 30 Jahren, nachdem er längst zu einer Legende geworden war, nahm er sich selbst das Leben. 05.04.2024 | 3:06 min

Mit Blur ("Modern Life Is Rubbish") kam es zum "Battle of Britpop" - welche Band die Stilrichtung erfunden hat, ist bis heute eine Streitfrage. Blur um Sänger und Gitarrist Damon Albarn spielt immer noch. Oasis hingegen zerschellte am Streit der extrovertierten Gallaghers. Das war 2009. Seitdem hörte man von den Brüdern, wenn Noel bei seinem Lieblingsfußballclub Manchester City auf der Tribüne auftauchte oder sie abwechselnd einander oder irgendeinem anderen Promi einen Spruch drückten. Die Provokation war schon immer ihr Ding.

Seltenes Lob für den Bruder

Liam Gallagher habe bei seinem Auftritt auf dem Leeds-Festival am Wochenende bereits eine Anspielung gemacht, schrieb die Zeitung "Sunday Mirror". "Es ist ganz schön interessant, oder? Eine sehr interessante Situation, in der wir uns befinden", sagte er und spielte dann den Oasis-Hit "Half the World Away". Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge widmete er das Lied auf einem Festival in Reading am Sonntagabend seinem Bruder. Danach sei das Video mit dem Datum eingespielt worden.

Der 59-jährige Rockstar Lenny Kravitz wurde nun auch mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Die Laudatio hielt Tochter Zoe, die ihren Vater für dessen Lebensliebe lobte. 13.03.2024 | 0:40 min

Zuvor hatte Noel bereits mit seltenem Lob für Liam überrascht. "Ich kann nicht 'Slide Away' und 'Cigarettes & Alcohol' und 'Rock 'N' Roll Star' und das alles singen", sagte er. "Also, ich könnte es, aber es ist nicht dasselbe. Es ist die Art und Weise oder die Stimme und die Einstellung. Ich habe nicht dieselbe Einstellung wie er", sagte Noel Gallagher in einem Interview. "Wenn ich einen Song singen würde, würde er gut klingen. Wenn er ihn singen würde, würde er großartig klingen."

Musikexperten betonen, dass zwar Noel der Songwriter vieler Hits sei. Es sei aber vor allem Liams Stimme, die die Massen anlocke. Noel hat mit seiner Band High Flying Birds durchaus Erfolg. Aber sein jüngerer Bruder füllt die größeren Hallen wie die Londoner O2 Arena.

Oasis-Comeback schon öfter im Gespräch

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein Comeback durch die Medien schwirren. Bereits vor wenigen Monaten hatten einige Fans die Hoffnung, die Band könne schon in diesem Sommer im Wembley-Stadion auftreten. Liam Gallagher machte den Spekulationen im April aber ein Ende: "Ich habe nie eine Oasis-Reunion erwähnt, es ist vorbei, wir alle müssen allein für unsere eigene Gesundheit darüber hinwegkommen", schrieb er bei X.

Die Jubiläumstournee zum 30. Jahrestag von "Definitely Maybe" absolvierte Liam allein.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel