"Parasite"-Darsteller Lee Sun Kyun tot aufgefunden

Lee war bereits vor dem Welterfolg von "Parasite" in seiner Heimat ein bekannter Schauspieler. Die Mischung aus Gesellschaftssatire und Thriller, "Parasite", des Regisseurs Bong Joon Ho hatte 2020 vier Oscars gewonnen, für Regie, Drehbuch, bester fremdsprachiger Film und in der Top-Sparte "Bester Film". Die höchste Auszeichnung war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde.