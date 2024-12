Spionage-Drama um Andrew: Schatten auf britischem Königshaus

Ein neuer Fall um Prinz Andrew in Großbritannien sorgt für Aufsehen. In diesem Fall geht es um einen chinesischen Geschäftsmann, der Beziehungen zu Andrew gepflegt haben soll, um mutmaßlich im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas Einfluss auf das britische Establishment auszuüben.

Queen entzog ihm royale Pflichten

Königshaus-Experte: "Andrew ist toxisch"

Charles müsse aggressivere Maßnahmen ergreifen, um Andrew aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sagte Ed Owens, Autor des Buchs "After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?"