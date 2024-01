Jeffrey Epstein soll Promi-Gäste beim Sex gefilmt haben

2021 wird Ghislaine Maxwell angeklagt, Jeffrey Epsteins Sexhandelsring organisiert zu haben. Wie wurde die Tochter aus gutem Haus zur Komplizin eines Sexualverbrechers? 26.08.2022 | 44:14 min

Stück für Stück werden derzeit Dokumente zu Ermittlungen rund um den verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell veröffentlicht. In einer neuen Tranche an Dokumenten sind E-Mails des mutmaßlichen Opfers Sarah Ransome herausgekommen. Diese stammen aus dem Jahr 2016 und sind Teil einer Klage gegen Epstein und Maxwell gewesen.

"Als meine Freundin sexuellen Verkehr mit Clinton, Prinz Andrew und Richard Branson hatte, wurden jedes einzelne Mal Sex-Tapes von Jeffrey aufgenommen", heißt es in einer dieser E-Mails von Sarah Ransome an einen Reporter.

Gott sei Dank hat sie es geschafft, an ein paar Sex-Tapes heranzukommen, die deutlich die Gesichter von Clinton, Prinz Andrew und Branson zeigen, als sie Geschlechtsverkehr mit ihr haben.

Es sei "frustrierend" gewesen, dass Epstein nicht in den Aufnahmen zu sehen gewesen sei - "aber er war so schlau", heißt es weiter.

Mutmaßliches Epstein-Opfer bekräftigt Sex-Tape-Vorwurf

Ransome behauptet weiter, dass besagte Freundin 2008 bei der Polizei vorstellig geworden sei und dort berichtet habe, was mit den drei prominenten Männern passiert sei. "Nichts wurde getan und sie wurde von der Polizei völlig gedemütigt", so Ransome. Diese Vorwürfe bekräftigte sie in einem aktuellen Interview im britischen Frühstücksfernsehen. "Es ist kein Geheimnis, dass alles aufgenommen wurde. Mehrere Opfer haben sich geäußert und meine Darstellung bestätigt", erklärte sie.