Legendäre Looks von Prinzessin Diana werden versteigert

Andenken an Hollywood-Ikonen wie Audrey Hepburn, Greta Garbo oder Barbra Streisand sollen Mitte Dezember in den USA versteigert werden. Die viertägige Auktion "Hollywood Legends" endet am 17. Dezember mit der "Glamour, Grace and Greatness"-Versteigerung, wie das Auktionshaus Julien's im kalifornischen Beverly Hills mitteilte.