Dianas Vermächtnis

Das Verhältnis Prinzessin Dianas zu ihren beiden Söhnen ist ein wichtiger Teil unserer Dokumentation. Denn in Prinz William und in Prinz Harry lebt ihr Vermächtnis fort. Die beiden haben bis heute mit dem frühen Tod ihrer Mutter zu kämpfen, jüngste Aufnahmen und Gespräche zeugen davon.



Auf der anderen Seite sehen sie sich ihrer Mutter verpflichtet, ihren Anliegen und ihren Initiativen und Hilfsorganisationen. Prinzessin Dianas Söhne sorgen dafür, dass die Erinnerung an ihre Mutter heute so lebendig ist wie nie. Und in gewisser Weise rebellieren auch Prinz William und Prinz Harry gegen so manche Tradition im Hause Windsor.