"Promi Big Brother"-Leyla - nach Verlobung der Sieg

Reality-Star Leyla Lahouar (u.a. "Der Bachelor") hat in diesem Jahr die Fernsehshow "Promi Big Brother" gewonnen. Das Publikum wählte die 28-Jährige zur Siegerin. "Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich ja gar nicht glauben", war Lahouars erste Reaktion auf ihren Triumph in der Livesendung.

Die Frankfurterin setzte sich im Finale gegen den ehemaligen RTL-Fernsehkommissar "Balko" Jochen Horst (63) durch und nahm 100.000 Euro mit nach Hause. Die 28-Jährige jubelte: "Ich habe noch nie was gewonnen." Daraufhin berichtigte die Big-Brother-Stimme sie aus dem Off umgehend: "Außer Mike." Der 32-Jährige sei ihr "Hauptgewinn", schwärmte Leyla. Reality-Star Mike Heiter hatte ihr in dieser Staffel vor laufenden TV-Kameras einen Heiratsantrag gemacht, den sie bejaht hatte.