Trump-Clan: Diese Strategie verfolgt die Familie

Mit einer Mischung aus Opportunismus, Übertreibung und Selbstinszenierung haben sich die Trumps über Jahrzehnte vom Familienunternehmen bis ins Zentrum der Macht hochgearbeitet. Woher kommt dieser Immobilien-Clan, den manche als Gefahr für die Demokratie sehen, andere als Retter des "American Dreams" - und was macht ihn so erfolgreich?

Friedrich Trump: Goldrausch als Grundstein

Den Grundstein für den heutigen Erfolg legte Donald Trumps Großvater Friedrich Trump bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Zunächst verdiente er sein Geld während des großen Goldrausches im kanadischen Yukon mit Hotels und Schnaps, später vermietete er in New York erste Wohnhäuser.

Donald Trump als Marke: Der Dealmaker

Doch erst Donald Trump machte die Trump Organization in den 1980er Jahren zu einer internationalen Marke - indem er die Maxime seines Vaters Fred auf die Spitze trieb und sich als erfolgreicher Dealmaker inszenierte. Insbesondere die Reality-Show "The Apprentice" verschaffte Donald über 15 Staffeln hinweg die ersehnte Aufmerksamkeit und bot ihm ausreichend Gelegenheit, sich als erfolgreicher Unternehmer zu präsentieren.

Schon damals verstand er, sich in die Schlagzeilen zu katapultieren. Ob Skandal oder Erfolgsstory spielte dabei keine Rolle. Über Jahre blähte Donald den Namen Trump so erfolgreich auf, dass kaum jemand merkte, wie schlecht die Geschäfte liefen. Als er Anfang der 1990er Jahre Konkurs anmeldete, war die Marke Trump bereits "too big to fail".