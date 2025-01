Zusammen mit dem heutigen Rolling-Stones-Gitarristen Ronnie Wood und Ex-Mitgliedern der Band The Small Faces gründete er eine neue Gruppe namens Faces. Mit dem zweiten Album "Long Player" gelang ihnen der internationale Durchbruch. Doch schon 1975 gingen Faces getrennte Wege. Da hatte sich Stewart längst als Solokünstler etabliert. Sein erstes Album "An Old Raincoat Won't Ever Let You Down" hatte der Brite schon Ende der 60er veröffentlicht. Sein drittes, "Every Picture Tells A Story", machte den Sänger 1971 zum Star. Die Mischung aus Rock, Folk und Blues gilt heute als Klassiker. "Maggie May", ursprünglich als B-Seite gedacht, entwickelte sich zum Riesenhit.