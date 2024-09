Udo Jürgens wäre heute 90 Jahre alt geworden.

Am 30. September wäre ihr Vater 90 Jahre alt geworden. Im Dezember 2014 bricht der Musiker bei einem Spaziergang zusammen. Wenig später stirbt er im Alter von 80 Jahren an Herzversagen. Hinterlassen hat er mehr als 1.000 komponierte Songs, viele Hits und mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger.

Udo Jürgens wollte nur Lieder machen, sagt sein Sohn

Udo Jürgens hat sehr viel nachgedacht, sagen seine Kinder. Die Inhalte seiner Songs gingen weit über seichte Schlager-Texte hinaus. In manchen Liedern sprach er von Krisen oder von sozialen Themen wie Umweltverschmutzung, ein politisches Attentat oder Alkoholismus. Er sang über das, was ihn bewegt hat.

Udo Jürgens lebte am Zürichsee

In Erinnerungen schwelgen bedeutet für John und Jenny Jürgens auch sich an das Zuhause ihres Vaters zu erinnern. Seit 1977 lebte Udo Jürgens in einem Penthaus am Zürichsee.