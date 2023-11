KI in der Musik: "Das überraschende Menschliche fehlt"

Das sind Verwertungsgesellschaften in den USA , in Frankreich und die Gema. Die Gema hat ihren Nutzungsvorbehalt schon mal formuliert, hat erstmals deutlich gesagt: Ihr dürft nicht! Das ist der Nutzungsvorbehalt, um auch eventuelle Strafzahlungen plausibel zu machen. Natürlich hält sich eine milliardenschwere Plattform nicht an das, was die kleine Gema sagt.