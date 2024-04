Rechtestreit um "Manta Manta - Zwoter Teil"

Til Schweiger und Tina Ruland zur Premiere des Films "Manta Manta - Zwoter Teil" im Cinedom in Köln (März 2023). Vor dem Landgericht München soll jetzt gekärt werden, wer die Rechte an den Filmfiguren und ihren Geschichten hat.

Das Landgericht München I muss sich am Montag mit den Fragen befassen, wer die Auto-Proleten Bertie und Klausi und Friseurin Uschi erfunden hat. Und wer entscheiden durfte, wie es mit den Figuren weitergeht.

Drehbuchautor Cantz sieht Bearbeitungsrecht verletzt

Der Film machte auch darum Schlagzeilen, weil es Kritik an den Produktionsbedingungen und Vorwürfe gegen Schweiger gab , doch Cantz kritisiert etwas ganz anderes: Aus seiner Sicht hatte die Constantin gar kein Recht darauf, seine Geschichte überhaupt weiterzuschreiben, ohne ihn zu fragen.

Er sieht durch die Fortsetzung der Geschichte über den Autonarren und passionierten Raser Bertie (Schweiger) und Friseurin Uschi (Tina Ruland) aus dem Jahr 2023 das Bearbeitungsrecht an seinem Jahrzehnte alten Drehbuch verletzt. Cantz meint, die Fortsetzung nehme das Ursprungswerk - also sein Drehbuch - zur Grundlage und knüpfe ausdrücklich daran an.