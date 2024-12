Tod nach Abifeier in Bad Oeynhausen: Prozess begonnen

Gewalttat in Bad Oeynhausen

Der Hauptangeklagte muss sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Quelle: dpa

Vor dem Landgericht Bielefeld in Nordrhein-Westfalen hat der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 20-Jährigen nach einer Abifeier im Kurpark von Bad Oeynhausen begonnen. Der mutmaßliche Haupttäter ist unter anderem wegen Totschlags angeklagt. Zwei Mitangeklagte müssen sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Im Juni 2024 starb ein junger Mann nach einer Abifeier in Bad Oeynhausen. Kurz darauf wurde der mutmaßliche Täter gefasst. 27.06.2024 | 2:27 min

Bundesweites Entsetzen nach Gewalttat in Bad Oeynhausen

Die Tat ereignete sich im Juni 2024 im Kurpark von Bad Oeynhausen. Das Opfer wurde im Anschluss an eine Abiturfeier so schwer durch Schläge und Tritte verletzt, dass er zwei Tage später im Krankenhaus mit schweren Hirnschäden starb. Staatsanwalt Christoph Mackel schilderte am ersten Prozesstag im Detail, wie sich zuerst ein grundloser verbaler Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen entwickelte. Gekannt hatten sich die Angeklagten und die Opfer zuvor nicht.

Der 20-jährige Angeklagte habe seinem Opfer dann gezielt gegen die Beine getreten. Als er auf den Boden fiel, habe er diesen gegen den Kopf getreten und den Tod des jungen Mannes in Kauf genommen, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft. Die Mitangeklagten hatten demnach zum Teil ebenfalls geprügelt.

Debatte über Abschiebung ausländischer Straftäter

Da der Hauptangeklagte mit Wohnsitz in Bad Oeynhausen aus Syrien stammt, war nach der Tat eine bundesweite Debatte über Zuwanderung und Abschiebung von ausländischen Straftätern entbrannt. Sowohl Bundestag und Landtag in Nordrhein-Westfalen hatten sich mit der Tat beschäftigt. Die beiden mitangeklagten Deutschen kommen aus Bad Oeynhausen und Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

In einer Aktuellen Stunde befasste sich der Düsseldorfer Landtag im Juli mit der tödlichen Gewalttat in Bad Oeynhausen. 05.07.2024 | 1:48 min

Mutmaßlicher Haupttäter will sich zu Vorwürfen äußern

Zwei der drei Angeklagten ließen über ihre Anwälte ausrichten, dass sie sich an einem der nächsten Prozesstage zu den Vorwürfen äußern werden. Darunter ist auch der 18-jährige Haupttäter. Er werde am 7. Februar zur Person, seinem Werdegang und zur Anklage aussagen, so sein Verteidiger.

Der Prozess wird bereits Anfang Januar fortgesetzt. Das Gericht nutzt zwei der nächsten Termine allerdings, um Formalien abzuarbeiten. Das Landgericht hat bis zum 18. Mai knapp 20 weitere Verhandlungstermine angesetzt.

