Gewalt von Bad Oeynhausen: Bürgermeister bei "Lanz" in Sorge

Bökenkröger: Irritation über Faeser-Äußerungen

Am Mittwochabend beschrieb Lars Bökenkröger, der Bürgermeister von Bad Oeynhausen, bei "Markus Lanz" die Stimmung in seiner Stadt nach der Tat:

Das habe "für starke Irritationen gesorgt", so der Bürgermeister. Denn: Der Täter habe "in einem ganz normalen Familienhaus gelebt".

In einer Aktuellen Stunde befasst sich der Düsseldorfer Landtag mit der tödlichen Gewalttat in Bad Oeynhausen. Ziel ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage zu erarbeiten.

Kritik an FDP-Haltung zur Videoüberwachung

Zu sprechen kam Bökenkröger in dem Zusammenhang auch auf den Ausbau von Überwachungskameras im öffentlichen Raum - verbunden mit Kritik in Richtung der Liberalen:

Dürr: Behörden vor Ort entscheiden

Dürr verwies darauf, dass es "nicht der Bund, der die Entscheidung trifft", wo die Technik eingesetzt werde - "das sind die Behörden vor Ort", so Dürr weiter. Zudem bezweifelte er, ob die Technik im konkreten Fall geholfen hätte, "weil diese furchtbare Mordtat in Anwesenheit von Dutzenden von Zeugen stattgefunden hat".

Um für ein höheres Sicherheitsgefühl zu sorgen, plädierte Dürr an anderer Stelle dafür, die Polizeipräsenz in den Straßen zu steigern.

Quadbeck: Haben kein Erkenntnisproblem

"Wenn so was an der Tagesordnung ist und keine Verurteilung stattfindet, ja, was ist dann in unserem Land los? (…) Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr." Konkret bedeutete das für ihn auch: "Wir schieben ab, auch wenn Syrien Kriegsland ist."