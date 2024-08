Protest-Punker auf Sylt bisher friedlich

Eine Gruppe Punks auf dem Weg von Tinnum in Richtung Westerland.

Rund drei Wochen nach dem Start des Punk-Protestcamps auf Sylt haben die rund 170 Bewohner hier eine Art Mini-Festival etabliert - mit Konzerten, Workshops, Lesungen und politischen Aktionen. "Wir sind sehr zufrieden und mehr Menschen als letztes Jahr, gerade arbeiten wir an weiteren Aktionen - geplant ist ein CSD und eine Aktion in Kampen", sagte Protestcamp-Anmelder und -sprecher Marvin Bederke (24) aus Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Unter dem Motto "Protestcamp für ein solidarisches Miteinander - Klimagerecht und inklusiv in eine gemeinsame Zukunft ohne Gentrifizierung" üben die Teilnehmer aus ganz Deutschland nach Angaben der Gruppe "Aktion Sylt" Kritik am Kapitalismus. Bis zum 1. September wollen sie auf der Festwiese im Gewerbegebiet nahe dem Flughafen in Tinnum bleiben.