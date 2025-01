Die Schauspielerin ist in der ZDF-Serie Hameln zu sehen. Wie sie sich darauf vorbereitet hat und wie sie sich künstlerisch in ihrem Alltag auslebt.

"Hameln": Zombie-Kinder attackieren Eltern

Die sechsteilige Horror-Mystery-Serie "Hameln" von ZDFneo verlagert diesen Mythos nun in die Gegenwart: Die blinde Finja (Caroline Hartig) wird in ihren Träumen von zähnefletschenden Zombie-Kindern aus dem Mittelalter heimgesucht. Dazu begegnen ihr noch zwei junge Männer: Der eine fast taub, der andere muss auf Krücken laufen.

Die drei treffen sich nicht nur in mittelalterlichen Träumen, sondern auch in der Gegenwartsrealität Hamelns wieder. Und die steht den düsteren Albträumen in Nichts nach, denn eine mysteriöse Mordserie hält die Stadt in Atem. Kinder und Jugendliche gehen in einem Blutrausch auf ihre Eltern los. Waren sie besessen vom Geist des Rattenfängers?