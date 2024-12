Die Doku-Serie über den FC Bayern in den 90er Jahren startet am 10. Januar in der ZDF-Mediathek. Quelle: POW!!!/Serviceplan

Sind Sie eher Team Walzer oder eher Team Schanze - oder gar beides? Neujahr beginnt, da kann man sich drauf verlassen, immer mit zwei Highlights. Um 11:15 Uhr mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Riccardo Muti am Pult und einem Programm zum 200. Geburtstag von Johann Strauß (live auch in der ZDF-Mediathek). Und um 14 Uhr startet dann das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen.

Spektakulär ist auch die Story dieser Mannschaft:

FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er (Doku-Serie, ZDF-Mediathek)

Sport als Highlight des Monats? Nicht nur Sport! Es ist halt der FC Bayern , ganz großes Kino eben. Der Klub, bei dem man irgendwie gefühlt alles darf (bzw. durfte) außer verlieren. "Wir waren 22 Wahnsinnige", erinnert sich Thomas Strunz an die späten 90er Jahre, und Thomas Helmer resümiert: "Die besten Einzelspieler sind nicht immer die beste Mannschaft."

Unvergessen die Brandrede von Giovanni Trapattoni - und so manche Skandale und Skandälchen in den fünf Folgen der Doku aus der Mannschaft, an der sich so sehr die Gemüter der Fans reiben. Man muss den FC Bayern nicht mögen, um diese Serie anzuschauen. Fans hingegen werden sie unbedingt sehen wollen. Ganz großes Kino eben!

Und hier nun unser gesamter Überblick mit einer Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Januar:

Traum Studios (Animations-Serie, Disney+)

Paula ist eine erfahrene und erfolgreiche Regisseurin, aber aktuell läuft es einfach nicht bei ihr. Irgendwie hat sie mit den Jahren den Anschluss an ihre Zielgruppe verpasst. Ach so, das muss man natürlich wissen: Paula gehört zu einem Riesen-Team, das im Kopf der zwölfjährigen Riley lebt - und sie macht die Filme, die Riley als Träume erlebt. Leider hakt es mittlerweile bei der Zwölfjährigen etwas mit der Einhornthematik. Was also tun? Bezaubernd alberne Miniserie!

Traum Studios ist bei Disney+ zu sehen.

Monsieur Blake zu Diensten (Romantische Komödie, Amazon Prime Video)

Andrew Blake, erfolgreicher britischer Geschäftsmann, will nach dem Tod seiner Frau Ruhe finden und reist zu dem französischen Herrenhaus, wo er vor vielen Jahren seine Liebe gefunden hat. Wegen einer Verwechslung an der Haustür wird er kurzerhand als Butler auf Probe eingestellt. Herrliches Wiedersehen mit John Malkovich.

Monsieur Blake zu Diensten ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

Levi Strauss und der Stoff der Träume (Event-Serie, ARD-Mediathek)

Mit Stoff zum amerikanischen Traum: Die Serie über Levi Strauss startet am 3. Januar. Quelle: ard

Die Blue Jeans: Wer hatte eigentlich noch nie eine? Verdanken können wir dieses ikonische Kleidungsstück dem ursprünglich oberfränkischen Kurzwarenhändler Levi Strauss und dem lettischen Schneider Jacob Davis. Gemeinsam leben die beiden Auswanderer den amerikanischen Traum - auch gegen so manche Hindernisse. Wir sagen brav danke fürs Vermächtnis der Nietenhose und genießen die Geschichte dahinter.

Levi Strauss und der Stoff der Träume startet am 3. Januar in der ARD-Mediathek.

Glücklich auf der Insel? Freiberufler auf Madeira (Doku, ZDF-Mediathek)

Es klingt immer alles so einfach: Raus aus dem Alltagstrott und als digitaler Nomade irgendwo auf der Welt ein angenehmes Leben führen. Madeira hat in den vergangenen Jahren viele Träumer und Glücksritter angezogen - doch nicht alle starten voll durch. Ein besonderer Effekt: Der Ansturm der Freiberufler lässt die Preise dort in die Höhe schnellen.

Glücklich auf der Insel? von 37 Grad startet am 7. Januar in der ZDF-Mediathek.

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln (Animations-Film, Netflix)

Wallace, das ist ja nun bestens bekannt, ist ein begnadeter Erfinder. Und diesmal hat sich wirklich übertroffen: Er hat einen smarten Gnom geschaffen, doch leider scheint dieses Experiment aus dem Ruder zu laufen. Zum Glück gibt’s den treuen Gromit, der es vielleicht wieder richten kann.

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln startet am 3. Januar bei Netflix.

Wintermord (Erzgebirgskrimi, ZDF-Mediathek)

Der Lobbyist einer Liftgesellschaft wird tot aufgefunden. Der Neubau einer Skischaukel scheitert vor allem am Veto des Waldbesitzers Lieberwirth - auch der kommt ums Leben! Die Kommissare Winkler und Szabo (und auch die Försterin Saskia Bergelt) haben mal wieder eine Menge zu entknoten, bis am Ende der Täter feststeht.

Der Erzgebirgskrimi Wintermord startet am 18. Januar in der ZDF-Mediathek.

The next Level (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Josh und Zofia, ein amerikanisches Paar, wollen zum Ende ihrer Weltreise in einem Berliner Techno-Club noch mal so richtig einen draufmachen. Doch am Ende der Nacht ist Zofia tot. War es Ecstasy - oder gibt es einen anderen Grund? Josh und die Journalistin Rosa machen sich auf Spurensuche und tauchen tief in Berliner Mythen ein.

The next Level startet am 24. Januar in der ARD-Mediathek.

