Am Freitag Nachmittag um halb zwei steht der Güterzug noch auf dem Gleis am Unglücksort. "Man kann nur Mitleid haben mit dem Lokführer", sagt ein technischer Prüfer, der den 600 Meter langen Zug eben abgeschritten ist, um nach Defekten oder Unfallspuren zu suchen. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Nur Verbandsmaterial liege noch neben dem Gleis, berichtet de Mann. "Der Lokführer hatte kaum Sicht, die Büsche sind so nah an den Gleisen, der konnte gar nicht mehr reagieren", sagt der Prüfer.