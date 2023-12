Organisation: Schon 17 tote Journalisten im Nahost-Krieg

Mit Blick auf Gaza sprach die Organisation von einer "erschreckend hohen Zahl": "Mindestens 17 Medienschaffende wurden seit dem 7. Oktober in den Palästinensischen Gebieten - dort ausschließlich im Gazastreifen (13) -, in Israel (1) und im Libanon (3) im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Damit stieg die Gesamtzahl der in diesem Jahr in Kriegsgebieten Getöteten auf 23, gegenüber 20 im Vorjahr." Die Organisation wies darauf hin, dass im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas noch Dutzende weitere Fälle von getöteten Journalisten geprüft würden.