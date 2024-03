US-Bildhauer Richard Serra ist tot

Der berühmte US-amerikanische Bildhauer Richard Serra ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Künstler wurde Anfang der 1980er Jahre mit dem "Tilted Arc" in New York berühmt.

Der Bildhauer Richard Serra ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Man nannte ihn auch den "Poeten des Eisens". Quelle: dpa

Der amerikanische Künstler und Bildhauer Richard Serra ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Long Island bei New York City. Das bestätigte sein Anwalt John Silberman am Dienstagabend (Ortszeit). Todesursache sei eine Lungenentzündung gewesen.

Die überwiegend aus rostendem Stahl bestehenden Kunstwerke Serras sind überall auf der Welt - auch in Deutschland - im öffentlichen Raum zu finden. Der aus San Francisco stammende Künstler galt als einer der bedeutendsten Bildhauer seiner Generation. Er war eng mit der minimalistischen Bewegung der 1970er Jahre verbunden.

Serra galt als "wichtigster lebender Bildhauer"

Kollegen nannten ihn einen "Poeten des Eisens". 2005 wurden acht bedeutende Serra-Werke im Guggenheim-Museum in Spanien ausgestellt. Carmen Jimenez, die Organisatorin der Schau, sagte damals, Serra sei "zweifellos der wichtigste lebende Bildhauer".

Die meisten von Serras großformatigen Werken sind aus Cortenstahl geschweißt, er verwendete aber gelegentlich auch Gummi, Latex und Neon - sowie geschmolzenes Blei, das Serra zu Beginn seiner Karriere gegen eine Wand oder auf den Boden warf. So schuf er seine "Splash"-Serie.

"Tilted Arc" machte Serra berühmt

Berühmtheit erlangte er ab 1981. Zu dieser Zeit installierte er eine mehr als 36 Meter lange und 3,60 Meter hohe geschwungene Wand aus rohem Stahl am Federal Plaza in New York. Die Skulptur mit dem Namen "Tilted Arc" (gekippter Bogen) rief geteilte Reaktionen hervor - einige Betrachter forderten vehement ihre Entfernung.

"Tilted Arc" - eine Wand aus rostendem Stahl des berühmten amerikanischen Bildhauers Richard Serra in New York (Archivfoto). Quelle: AP

Die Skulptur wurde später tatsächlich demontiert. Serra aber hatte sich durch die Kontroverse einen Namen in der New Yorker Kunstszene gemacht.

Serra arbeitete als junger Mann in Stahlgießereien und studierte dann Malerei an der Universität Yale, bevor er sich in den 1960er Jahren - angeregt durch Reisen nach Europa - der Bildhauerei zuwandte. Der Sohn einer russisch-jüdischen Mutter und eines spanischen Vaters hatte schon in jungen Jahren zu zeichnen begonnen. Inspiration fand er auf einer Werft, wo sein Vater als Rohrschlosser arbeitete.