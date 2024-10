Spielplattform Roblox: Wie Heidi Klum auf den Laufsteg lockt

Roblox ist die beliebteste Online-Spiele-Plattform bei Teenagern in den USA. Auch hierzulande ist diese Zielgruppe gut adressiert. Jetzt auch mit einem Model-Game von Heidi Klum.

Der leichte Einstieg in die Online-Sucht

"Ich bin drin", diesen Satz kennt die Zielgruppe von Roblox schon lange nicht mehr. So leicht wie Boris Becker in der Werbung einst online gehen konnte, so leicht ist ein neuer Gamer bei Roblox "drin".

Die Plattform prüft das Alter neuer Nutzer nur mit einer spielerischen Zuordnung von Symbolen. Die würde einen Fünfjährigen vor Herausforderungen stellen, jeder Siebenjährige aber hat den "Dreh" schnell raus. Auch die Elternfreigabe ist einfach: eine Mailadresse, eine Bestätigung - schon ist der gesamte Content freigeschaltet.

Heidi Klum bringt Roblox neue Zielgruppen

Auf der Roblox-Plattform kann jeder und jede Spiele kreieren, online stellen und für alles Mögliche Geld verlangen. Dieses Geld heißt auf der Plattform "Robux". Beim Discounter um die Ecke kann man "Robux"-Guthaben mit echtem Geld kaufen und auf der Gaming-Plattform eintauschen.

So steht Heidi Klum seit heute Pate für ein Spiel namens "ModelVerse" - ein eigenes Modelversum nach den Wünschen der inzwischen sehr vielseitigen Geschäftsfrau kreiert. Im exklusiven ZDFheute-Interview erzählt Heidi Klum:

Meine Töchter haben viele Model- und Laufstegspiele auf Roblox ausprobiert. Aber diese Spiele waren nicht fantasievoll und die Umgebung sehr beschränkt. Heidi Klum, Model und Geschäftsfrau

In Heidi Klums Online-"Welt" reist der Nutzer von Los Angeles nach Paris oder Peking, kann sich Kleidung und Make-Up auflegen und mit anderen Models sprechen. "Ich wollte ganz bewusst eigene Bilder und Hintergründe verwenden, die nicht so quadratisch und gradlinig sind wie sonst", erklärt sie im Online-Interview aus ihrem Haus in Los Angeles. "Deswegen sieht bei mir alles rundlicher aus, selbst gemalt und künstlerisch anspruchsvoll".

Eltern oft mit Kontrolle der Mediennutzung überfordert

Prof. Rainer Thomasius, Suchtforscher am Hamburger Universitätsklinikum kennt Roblox gut. Im ZDFheute-Gespräch resümiert er:

Die Altersüberprüfung findet quasi nicht statt. Mit wenigen Klicks hat sich jeder die Elternfreigabe geholt, ohne, dass die Eltern davon wissen. Rainer Thomasius, Suchtforscher

Laut der aktuellen Analyse des Suchtbereichs für Kinder- und Jugendpsychiatrie sind 25 Prozent aller Eltern in Deutschland damit überfordert, die Mediennutzung ihrer Kinder zu steuern oder gar zu kontrollieren.

"50 Prozent der Eltern", fasst Thomasius zusammen, "haben schlicht zu wenig Zeit für diese Kontrolle". Das Resultat: Medien-bedingte Süchte sind mit 6 Prozent bei den unter 18-jährigen dreimal häufiger als die stoffliche Abhängigkeit etwa von Alkohol oder Cannabis.

Es gäbe unter den Patienten an der Uniklinik in Eppendorf Kids, erzählt Thomasius, die im Monat einen vierstelligen Betrag für Käufe innerhalb von Online-Games ausgeben. Ein Riesenproblem für die betroffenen Familien.

Gratis-Extras als Einstieg in die Sucht

Für die Einhaltung der digitalen Standards, also auch des Altersschutzes, ist in Deutschland neuerdings die Bundesnetzagentur zuständig. Die baut diese Abteilung allerdings gerade erst auf. Deshalb sind Plattformen wie Roblox relativ frei in der Gestaltung ihrer Sicherheitsschranken. In diesem Fall war die Elternsperre kein Hindernis.

Im "Modelverse" von Heidi Klum gibt es viel zu sehen und zu erleben. Viele Kleidungsstücke sind gratis. Den grün-karierten Hut gibt es gratis für die "Elternprüfung", die aber nur aus der Bestätigung einer Mail bestand.

Experte: Elternaufsicht wichtig bei Online-Spielen

Lukas Bruckmann ist mit seinen 21 Jahren noch relativ dicht dran am Roblox-Alter. Der Volontär der Computer Bild beschäftigt sich inzwischen beruflich mit Online-Spiele-Plattformen. Er bemängelt in erster Linie die sehr leicht zu umgehende Altersprüfung.

Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass in diesen Welten rassistische, sexistische, gefährliche Inhalte geteilt wurden. Lukas Bruckmann, Spiele-Experte

"Und gerade, weil es bei Roblox keine richtige Altersprüfung gibt," erzählt Bruckmann, "sind damit schon viele Kinder in Kontakt gekommen."

Für den Spiele-Experten ist deshalb klar, die Eltern müssen sich für das interessieren, was ihre Kinder da machen. Auch wenn er das als Jugendlicher selbst nervig fand, heute wisse er wie wichtig eine Aufsicht der Eltern ist. Vor allem wenn es am Ende dann doch um echtes Geld geht.

Bei Heidi Klum gibt es "Modellierung" - gegen Geld

Bei Heidi Klums "Modelverse" spielt Geld am Ende auch eine Rolle. Viele Outfits und das Spiel selbst sind gratis. Für eine neue Friseur oder ein Make-Up werden aber doch rund 65 Cent fällig. Das läppert sich.

Für die "Modellierung" wie es in der deutschen Übersetzung heißt, also das Laufsteg-Event alle vier Minuten, macht sich ein cooles Dress mit passendem Make-Up positiv bemerkbar. Denn es gibt ein Ranking. Der Anreiz Geld für Make-Up, Haare oder Schuhe auszugeben ist also da. Eine wirklich Kontrolle zumindest derzeit nicht.

