Worauf ihr beim Gaming achten solltet

Mikrotransaktion: Diesen Begriff hört man häufig, wenn es um Spiele geht. Aber was ist das? Bei Mikrotransaktionen werden digitale Gegenstände im Spiel mit echtem Geld gekauft. Also zum Beispiel Kleidung, die ihr euren Spielfiguren anziehen könnt. Oft werden diese in sogenannten "Free-to-Play" Spielen eingesetzt, also Spielen, die kostenfrei gespielt werden können und sich mithilfe dieser Gegenstände finanzieren. Sobald diese Gegenstände euch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern und Spielerinnen verschaffen, wird von „Pay-to-win“, also „bezahlen-zum-gewinnen“ gesprochen. Überlegt euch also am besten vorher immer genau, ob ihr euer Geld in diese Gegenstände stecken wollt.