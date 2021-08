Deshalb haben sich verschiedene Jugendschutz-Organisationen weltweit zusammengeschlossen und einen Fragebogen entwickelt. Entwickler von Online- oder Handy-Games beantworten Fragen zu ihrem Spiel. Anhand der Antworten bekommt das Spiel eine Altersfreigabe. Diese Spiele werden also nicht getestet, so wie das mit Computerspielen in Deutschland sonst gemacht wird. Und: Lange nicht alle Spieleplattformen und Anbieter im Netz machen da mit.