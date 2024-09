Gaming - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Gaming umfasst das Spielen von Video- und Computerspielen sowie die Nutzung weiterer Unterhaltungselektronik. Längst ist Gaming in der breiten Gesellschaft angekommen und begeistert Menschen in allen Altersgruppen. Videospiele sind keine Nische mehr und gehören zu den umsatzstärksten Bereichen der Unterhaltungsindustrie. Die weltweit größte Gaming Messe ist die Gamescom in Deutschland . Ob Fortnite, Minecraft, Elden Ring, GTA oder FIFA - tausende Gaming Fans aus der ganzen Welt besuchen die jährlich stattfindende Messe in Köln. ZDFheute informiert aktuell zu Gaming: News, Hintergründe und mehr in der Übersicht.Ob Fortnite, Minecraft, Elden Ring, GTA oder FIFA - tausende Gaming Fans aus der ganzen Welt besuchen die jährlich stattfindende Messe in Köln. ZDFheute informiert aktuell zu Gaming: News, Hintergründe und mehr in der Übersicht.