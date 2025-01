Videospiele-Tipps im Januar: Monotonie, VR-Thriller, Affen

Videospiel-Freunde aufgepasst: Das sind die neusten Trends. 17.01.2025 | 3:02 min

"Dreamcore" ist sicherlich nicht das Videospiel, das sich aufdrängt, in einem Artikel wie diesem vorgestellt zu werden. Und dennoch ist es das Spiel, das mich in dieser Auswahl am meisten beeindruckt hat. Denn es spielt bewusst mit Einsamkeit und Eintönigkeit.

Es befriedigt die normale menschliche Aufmerksamkeitsspanne absichtlich nicht, sondern strapaziert sie bis zu einem Punkt, an dem manche Menschen vielleicht schon frustriert aufhören möchten. Und genau deshalb ist es lohnenswert.

Dreamcore: Leere, verlassene Orte

Am Anfang des Spiels finde ich mich in einem gigantischen Gebäudekomplex wieder. Ich laufe durch scheinbar endlose Gänge und Hallen, die irgendwie an eine spartanisch eingerichtete und steril wirkende Badeanstalt erinnern. Die Wände und der Boden sind weiß gekachelt und immer wieder finde ich seichte Becken mit mehreren Einstiegsleitern.

Wer die verstörende Wirkung von "Dreamcore" noch verstärken möchte, kann einen Videofilter aktivieren, der die Qualität zu der einer VHS- oder Überwachungskamera reduziert. Quelle: Ausschnitt Videospiel "Dreamcore", Lizenzinhaber Tlön Industries

Mein Ziel: den Ausgang finden. Gegenstände gibt es so gut wie gar keine. Sehr selten stolpere ich über kryptische Hinweise, die aber kaum verständlich sind. Erst nach Stunden verändern sich die Räume minimal. Auf Personen treffe ich nicht; alles ist leer, steril und tot. Das wirkt - vorausgesetzt, man lässt sich darauf ein. Umso wirkungsvoller ist es, wenn das Spiel dann in einem kurzen Moment und erst nach Stunden aus diesem Schema ausbricht.

Das ist kein neues Konzept und wird typischerweise dem Horror-Genre zugerechnet. Liminale Räume lautet der Fachbegriff und ist unter anderem aus der Bildenden Kunst und aus dem Kino bekannt. Es geht um leere, verlassene Orte, um Zwischen- bzw. Schwellenräume.

Die Einsamkeit und Monotonie der Hotelgänge in Stanley Kubricks Film "The Shining" ist eines der bekanntesten Beispiele. "Dreamcore" erinnert mich aber auch an die Atmosphäre in einigen Filmen von David Cronenberg, Jim Jarmusch oder dem kürzlich verstorbenen David Lynch . Wer also Lust und Muße hat, eine ganz ungewöhnliche und im Medium Videospiel seltene Erfahrung zu machen, dem sei "Dreamcore" wärmstens empfohlen.

"Human Within": Interaktiver Thriller

"Human Within" ist ein Thriller in der virtuellen Realität und ein interaktiver Film. Ich muss eine entführte Wissenschaftlerin retten, die von einem rücksichtslosen Geschäftsmann gefangen gehalten wird. Ich spiele ihre Schwester, die in einer Art Wachkoma liegt, und mit ihr gefangen ist. Durch die Erfindung der beiden, die der Geschäftsmann an Kriminelle verkaufen will, kann ich jedoch im Koma elektronische Geräte aller Art steuern und muss uns beide auf diese Art und Weise befreien.

Videospiel "Human Within": Trotz Wachkoma steuert Linh elektronische Geräte und kann Gebäude in ganz Berlin untersuchen. Quelle: Screenshot Videospiel "Human Within", Linzenzinhaber Signal Space Lab

Ich muss dabei 3D-Rätsel lösen, Gebäude und Räume untersuchen und manipulieren und den Verlauf von Unterhaltungen steuern. Es gibt viele Real-Filmsequenzen, aber auch die sind interaktiv, denn ich kann mir die einzelnen Kameraperspektiven im Detail ansehen, sie wie Postkarten in der Hand halten. Je nachdem, welche Entscheidungen ich treffe, endet das Spiel anders.

"Donkey Kong Country Returns HD": Hüpf-Klassiker neu aufgelegt

"Donkey Kong Country Returns HD" ist ein Remaster des Wii-Spiels von 2010. Ich spiele den Gorilla Donkey Kong und muss meine Bananen zurückholen. Die bösen Tikis haben nämlich alle Tiere des Dschungels hypnotisiert und die haben alle meine Bananen geklaut. Zusammen mit meinem Freund Diddy muss ich springen, klettern und Gegner bekämpfen und dabei viel Geschicklichkeit beweisen.

"Donkey Kong Country Returns HD": Donkey und Diddy müssen geschickt hangeln und springen, um dem riesigen Kraken nicht in die Fangarme zu geraten. Quelle: Sceenshot "Donkey Kong Country Returns HD", Lizenzinhaber: Nintendo

Und ich brauche viel Geduld, denn einige Passagen sind so schwer, dass ich sie wieder und wieder spielen muss, bevor ich erfolgreich bin und es weitergeht. Die Erfolgserlebnisse sind dafür umso süßer. Die einzelnen Levels sind abwechslungsreich und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein buntes Hüpfspiel, das ich auch zu zweit spielen kann.

In aller Kürze: Videospiele-Tipps im Januar "Dreamcore" ist ein ungewöhnliches, künstlerisches Spiel, das eine Art Traumwelt erschafft. Es ist für PC, PlayStation und Xbox erschienen und kostet 9 Euro. Die Alterseinstufung steht noch aus. Eine gratis Demoversion des Spiels ist ab 12 Jahren frei.

Ein innovatives VR-Spiel und ein überzeugender interaktiver Film: "Human Within" ist für die VR-Brille Meta Quest erschienen, sowie auf Steam-VR, kostet 18 Euro, frei ab 6 Jahren.

Ein buntes, aber ziemlich schwieriges Affentheater: "Donkey Kong Country Returns HD" ist für die Switch erschienen, kostet knapp 60 Euro, ohne Altersbeschränkung.