30 Jahre Playstation: Zur Entstehung der Kult-Konsole

"Grand Theft Auto", "Tomb Raider", "Uncharted" - mit unter anderem diesen Spielen schrieb Sony Gaming-Geschichte . Die erste Playstation erschien heute vor 30 Jahren, seitdem hat die japanische Spielekonsole eine steile Erfolgskurve hingelegt. Zum 30. Geburtstag lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung der Playstation zu werfen.

Die Geburtsstunde der ersten Sony Playstation am 3. Dezember 1994 stand unter keinem guten Stern. Kritiker bezweifelten, dass sie sich gegen die Branchenriesen Sega und Nintendo durchsetzen würde. Zwar war die Konsole technisch überlegen, doch im Gegensatz zu Nintendo und Sega hatte Sony nur eine Handvoll Spiele im Programm. Außerdem fehlte es an einer starken Vertriebslinie in Japan, da Sony-Fernseher und -Stereoanlagen hauptsächlich in Elektronikgeschäften verkauft wurden, während Nintendo und Sega bereits im Spielwarenhandel präsent waren.

Enstanden nach Streit mit Nintendo

Die Playstation entstand als Reaktion auf einen geplatzten Deal mit Konkurrent Nintendo. In den späten 1980er-Jahren gründete Sony ein Tochterunternehmen mit Nintendo, um ein CD-ROM-Laufwerk für deren Konsole zu entwickeln.

Ein Konflikt um Softwarelizenzen trübte 1991 die Zusammenarbeit, es kam zum Bruch. Sony-Konzernchef Ohga ordnete an, das gescheiterte Kooperationsprojekt eigenständig fortzusetzen. Der Ingenieur Ken Kutaragi wirkte in federführender Position mit und wurde so zum "Vater der Playstation".

Schnelle erste Erfolge

Am 3. Dezember 1994 erschien die erste Playstation mit acht Spielen in Japan. Bereits am ersten Tag wurden rund hunderttausend Konsolen verkauft. Am 29. September 1995 startete der Verkauf in Europa. In Deutschland kostete die Konsole knapp 600 D-Mark (306 Euro). Zwei Jahre später war Sony der Marktführer.

Gründe für den Erfolg: Das eingebaute CD-ROM-Laufwerk bot üppigen Speicherplatz, sodass die Games immer komplexer wurden: Für damalige Verhältnisse setzte die Grafik neue Maßstäbe. Zu den erfolgreichsten Software-Titeln der ersten Playstation gehören unter anderem die heutigen Klassiker "Tomb Raider" sowie "Gran Turismo".

Seit dem Marktstart vor 30 Jahren konnte Sony über 102 Millionen Geräte der ersten Playstation-Generation absetzen. Dabei setzte die Firma Preissenkungen geschickt ein, um Konkurrenten wie Sega und Nintendo zur rechten Zeit zu unterbieten.

Playstation 2 der bisher größte Erfolg

Die Playstation 2, im Jahr 2000 eingeführt, übertraf den Erfolg der ersten Generation: Mit knapp 159 Millionen Einheiten ist sie bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Die Playstation 2 führte das DVD-Laufwerk ein, was sie auch als Heimkino-Gerät attraktiv machte. Zum Erfolg steuerten auch Games wie "Grand Theft Auto: San Andreas" und "Sing Star" bei.

Im Jahr 2004 wagte sich Sony mit der Playstation Portable auf den mobilen Gaming-Markt. Wichtigste Neuerung bei der Playstation 3 war der Start der Online-Gaming-Plattform "Playstation Network". Mit den beiden Nachfolgemodellen PS4 und PS5 setzte Sony auf noch bessere Grafiken, schnellere Ladezeiten und Exklusivtitel.

Während der Corona-Pandemie wurde die PS5-Konsole zu einem Symbol für die globalen Lieferkettenprobleme. Wegen des knappen Angebots wurden PS5-Konsolen online oft zu überhöhten Preisen von Wiederverkäufern angeboten.

Spielebranche im Wandel

Doch Sony muss sich nicht nur logistischen Herausforderungen stellen: Die Games-Branche ist im Umbruch. "Die Zukunft gehört nicht einem einzigen Gerät", sagt Felix Falk, Geschäftsführer bei game, dem Verband der deutschen Games-Branche.

Denn so vielfältig wie die Games-Welt und die Interessen ihrer Community sind, so vielfältig werden auch zukünftig die Möglichkeiten sein, zu spielen. „ Felix Falk, Geschäftsführer bei game

Falk verweist dabei auf die großen Erfolge im Bereich Mobile Gaming. So habe sich das Smartphone zur meistgenutzten Spieleplattform entwickelt. Gleichzeitig wird das plattformübergreifende Spielen - also auf dem Handy, Tablet, PC oder der Konsole - immer populärer.

