Nintendo enthüllt Switch 2

Das Erfolgsrezept der Switch

Steuerungselemente an den Seiten - die sogenannten Joy-Con - sind abnehmbar; der Bildschirm dazwischen kann aufgestellt werden. Viele Spiele erfordern nur einen Joy-Con zum Spielen. Wer unterwegs auf Freunde trifft, kann also gleich zu zweit spielen, ohne weiteres Zubehör dabei haben zu müssen. Und ein weiterer Reiz war, umfangreiche Open-World-Spiele wie das ältere "Skyrim" erstmals unterwegs spielen zu können.

Die Spieleauswahl entscheidet

Eine Konsole ist natürlich immer nur so gut wie die Spiele, die für sie erscheinen. Auch hier konnte die Switch punkten. Mit "Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Mario Odyssey" hat Nintendo schon 2017 zwei klassische Serien neu aufgelegt. Zahlreiche Spiele, die auf der Vorgängerkonsole erschienen, wurden für Switch aufpoliert, darunter das meistverkaufte Switch-Spiel "Mario Kart 8 Deluxe". Mit "Monster Hunter", "Dark Souls" oder "FIFA" gab es auch Spiele von sogenannten Drittherstellern, also Konzernen, die nur Software veröffentlichen.