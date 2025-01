CES 2025: Die spannendsten Hightech-Trends aus Vegas

Ein Spaziergang wird zum Fitness-Workout, das Innere eines Raumschiffs wird im Wohnzimmer lebendig und ein Auto-Cockpit verwandelt sich in ein gigantisches Display - das alles und noch mehr präsentiert die CES , die Consumer Electronics Show, in Las Vegas.

Workout statt Spaziergang dank Roboter-Gürtel

Dank integrierter Künstlicher Intelligenz passt sich der Gürtel an die Fitness des Trägers an und erhöht bei Bedarf den Widerstand. Ganz schön anstrengend zwar, fühlt sich aber nicht unnatürlich an.

Tragbare Roboter sollen Menschen mit Querschnittslähmung das aufrechte Laufen ermöglichen. An der TU Berlin wird dazu an einem Prototyp getestet.

CES: Gaming auf einem neuen Level

Hightech-Autos: Neues BMW-Cockpit

Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel. "Softwaredefinierte" Autos sind die Zukunft, doch dafür fehlt es in Deutschland vielfach an Ausbildung und Kompetenz.

KI-Brille: Verständigung ohne Sprachbarrieren

Eine KI-Brille aus China ermöglicht die Kommunikation in verschiedenen Sprachen - in Echtzeit.

Eine Unterhaltung mit einem chinesischen Entwickler wird da zum Kinderspiel, ohne ein Wort Chinesisch zu sprechen. Was er sagt, wird mir auf Deutsch wie Untertitel in der Brille eingeblendet.

Halbleiter steuern fast alles, was uns an Technik in unserem Alltag begegnet. Ihre Produktion wird in Deutschland stark gefördert. In Dresden trifft sich die Branche.

10.04.2024 | 1:41 min