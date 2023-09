Abtreibung in Österreich immer schwieriger

Auf Anfrage verweist das österreichische Sozialministerium auf Daten der österreichischen Organisation "Changes for women" und des ÖGF: in Tirol wie auch in Vorarlberg seien keine Abbrüche in öffentlichen Spitälern möglich, in anderen Bundesländern gebe es teilweise nur einen Arzt bzw. Ärztin, die Abbrüche durchführen.