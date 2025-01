Unwetter sorgten 2024 für Schaden über 320 Milliarden Dollar

Wirbelstürme, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen haben nach Berechnungen der Munich Re 2024 weltweit deutlich überdurchschnittliche Schäden in Höhe von 320 Milliarden Dollar verursacht.

Die Welt ist so heiß wie nie zuvor. Und das bedingt stärkere Stürme, Unwetter und auch Überschwemmungen.

Sturmböen in verschiedenen Teilen Deutschlands: Einsatzkräfte und Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz.

Schadenshöhe deutlich über dem Durchschnitt

Gemessen an den versicherten Schäden war 2024 laut Munich Re das drittteuerste Jahr seit 1980, bei den Gesamtschäden liegt 2024 auf dem fünften Platz. "Nicht jedes Unwetter ist zurückzuführen auf den Klimawandel ", sagte Grimm. "Aber es wird immer klarer, dass der Klimawandel eine große Rolle spielt."

Noch immer sind viele Orte ohne Heizung und Strom. Statt Weihnachtsferien heißt es für viele Menschen in der spanischen Region Valencia: Weiter Schlamm aus den Häusern schippen und ihre Heimat wieder aufbauen.

Nordamerika regelmäßig am schwersten betroffen

Die Weltregion, die regelmäßig am schwersten von Naturkatastrophen getroffen wird, ist Nordamerika. 2024 war mit 190 Milliarden Dollar volkswirtschaftlicher Schäden keine Ausnahme. "Das lag sowohl an Hurrikanen als auch an einer extrem schadenreichen Unwettersaison, vor allem einer hohen Zahl von Tornados", sagte Grimm. Die zwei Hurrikane "Helene" und "Milton" allein zerstörten Werte von zusammen 94 Milliarden Euro.