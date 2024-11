DAK-Krankenkasse: Scharlach-Fälle bei Kindern vervierfacht

Die Zahl der Scharlach-Fälle bei Kindern ist nach Angaben der Krankenkasse DAK zuletzt stark gestiegen. 2023 wurden rund 439.500 Kinder zwischen einem und 14 Jahren in Arztpraxen behandelt. Demnach haben sich viermal mehr Kinder mit Scharlach infiziert als im Jahr zuvor, wie aus einer Auswertung von Abrechnungsdaten der DAK hervorgeht.

Wurden 2022 noch 9,6 Fälle je tausend Kinder bis 14 Jahren von Arztpraxen dokumentiert, so waren es im vergangenen Jahr 39,1 Fälle je tausend Kinder. Besonders betroffen waren zehn- bis 14-jährige Schulkinder - in dieser Altersgruppe verfünffachten sich die Infektionen.

Kinderärzteverband sieht "Nachholeffekte" nach Corona

In der Corona-Zeit gingen die Scharlach-Diagnosen demnach stark zurück und erreichten 2021 einen Tiefpunkt. Ab 2022 nahmen die Fälle dann merklich zu. 2023 wurden knapp doppelt so viele Scharlach-Diagnosen in Arztpraxen gestellt wie im Vor-Pandemie-Jahr 2019.